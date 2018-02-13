Згуладзе отказалась от гражданства Украины, - Грымчак
Бывший первый замглавы МВД является гражданкой Грузии.
Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.
"По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии", - сказал он в эфире "5 канала".
Напомним, Згуладзе раньше исполняла обязанности главы министра внутренних дел Грузии. Она была назначена на пост замглавы МВД Грузии в 2006 году в возрасте 26 лет. Занималась реформированием правоохранительных органов, а также антикоррупционными вопросами. После того, как бывший министр внутренних дел Бачо Ахалая ушел в отставку, Згуладзе исполняла обязанности главы МВД до прихода к власти нового премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
В декабре 2014 года Згуладзе предоставили украинское гражданство, и Кабмин назначил ее первым замминистра внутренних дел.
В мае 2016-го Згуладзе ушла в отставку, о причинах которой не сообщалось.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
13.02.2018 01:58