Згуладзе отказалась от гражданства Украины, - Грымчак

Бывший первый замглавы МВД является гражданкой Грузии.

Згуладзе отказалась от гражданства Украины, - Грымчак
Фото: twitter.com/APUkraine

Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.

"По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии", - сказал он в эфире "5 канала".

Напомним, Згуладзе раньше исполняла обязанности главы министра внутренних дел Грузии. Она была назначена на пост замглавы МВД Грузии в 2006 году в возрасте 26 лет. Занималась реформированием правоохранительных органов, а также антикоррупционными вопросами. После того, как бывший министр внутренних дел Бачо Ахалая ушел в отставку, Згуладзе исполняла обязанности главы МВД до прихода к власти нового премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

В декабре 2014 года Згуладзе предоставили украинское гражданство, и Кабмин назначил ее первым замминистра внутренних дел.

В мае 2016-го Згуладзе ушла в отставку, о причинах которой не сообщалось.


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