Гужва объявлен в розыск

По словам адвокатов, их подзащитный за рубежом лечится и вернется в Украину 20 февраля.

Главный редактор издания "Страна UA" Игорь Гужва, который в начале года бежал в Вену, объявлен в розыск Шевченковским районным судом Киева , передает "5 канал".

О таком решении ходатайствовала прокуратура из-за того, что подозреваемый уклоняется от следствия.

"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - заявил прокурор.

При этом адвокаты утверждали, что их подзащитный за рубежом лечится и вернется в Украину 20 февраля.

"Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится", - заявила адвокат Гужвы Елена Клименко.

Гужва был задержан 22 июня 2017 года в Киеве . Луценко тогда заявил, что главред "Страны" требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компромата на нардепа Дмитрия Линько. Вместе с Гужвой задержали его помощника Антона Филипковского, который передал деньги, найденные при обыске у Гужвы в портфеле.

23 июня Гужве сообщили о подозрении ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или нанесшее имущественный ущерб в крупных размерах; наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества).

22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал Филипковского виновным в вымогательстве (ч.3 ст.189 УК) и приговорил его к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Условный срок стал возможен благодаря сделке со следствием о признании вины.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Генпрокуратура признала, что главред "Страна.ua" законно покинул Украину, но обвинила его в затягивании рассмотрения уголовного дела.

5 февраля суд постановил задержать Гужву и взыскал в бюджет 1 млн гривен залога.