Один военный погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе
Все обстрелы зафиксированы в Луганской области.
РоSSийско-оккупационные войска восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины с полуночи. Погиб один украинский военный, еще один был ранен, сообщает штаб АТО.
На Луганском направлении враг активизировался вблизи Новолуганского, Светлодарска и Зайцевого. Здесь захватчики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали неподалеку Новгородского. Из гранатометов различных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной вел огонь из минометов калибра 82-мм.
Наиболее активно враг обстреливал защитников Крымского. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили девять прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, применяя минометы различных калибров. Ни один военнослужащий не пострадал.
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