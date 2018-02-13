В Румынии требуют отставки главы Управления по борьбе с коррупцией

Чиновницу обвиняют в "выборочной" борьбе с коррупцией.

Депутат парламента Румынии обвинил главного прокурора национального Управления по борьбе с коррупцией Лауру Кодруц Ковеси в организации политических преследований и потребовал ее отставки.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Нам удалось узнать, что борьба с коррупцией у нас в стране проводится выборочно. Факты свидетельствуют о том, что одного коррупционера освобождали от уголовной ответственности в обмен на то, чтобы тот написал донос на более высокопоставленных чиновников и политиков. Таким образом рушились человеческие судьбы и семьи. Мы пришли к выводу, что Управление по борьбе с коррупцией следует в корне реформировать, а Лаура Кодруц Ковеси больше не может оставаться во главе этой структуры", - заявил Шербан Николае, депутат румынского парламента от правящей Социал-демократической партии.

Аналогичное мнение высказал и лидер правящей Социал-демократической партии, глава нижней палаты парламента - Камеры депутатов - Ливиу Драгня.

Накануне один из прокуроров национального Управления по борьбе с коррупцией заявил в эфире румынского телевидения, что со стороны руководства Управления на него постоянно оказывали давление для ускорения расследования тех или иных уголовных дел.

Премьер-министр Румынии Виорика Денчиле потребовала в связи с этим от министра юстиции Тудорела Тоадера провести тщательное расследование обнародованных фактов.

Сама Ковеси пока никак не прокомментировала эти заявления.

Лаура Кодруц Ковеси с 2006 по 2012 годы была генпрокурором Румынии, а с 2013 года возглавляет Управление по борьбе с коррупцией.

Напомним, на прошлой неделе в Румынии экс-министр финансов был приговорен к 8 годам тюрьмы за коррупцию.