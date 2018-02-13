Около 13 млн сирийцев стали вынужденными переселенцами, - исследование

Большинство сирийских переселенцев живет на Ближнем Востоке, около миллиона - в Европе и Америке.

Около 13 млн сирийцев стали вынужденными переселенцами, - исследование
Сирийские беженцы
Фото: comments.ua

Около 13 млн граждан Сирии стали вынужденными переселенцами после шести лет гражданской войны в САР.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Таким образом, по информации исследователей, вынужденными переселенцами стали приблизительно шесть из 10 сирийцев довоенного периода.

Исследование также показало, что более 6 млн сирийцев (49%) стали вынужденными переселенцами на территории своей страны. Это число остается практически неизменным в течение последних лет, отмечают исследователи.

Кроме того, более 5 млн сирийцев вынуждены были бежать в соседние страны на Ближнем Востоке или в Северную Африку. 3,4 млн из них живут в Турции, миллион - в Ливане, 600 тыс. - в Иордане, около 250 тыс. - в Ираке. Еще около 150 тыс. человек живут в таких западноафриканских странах, как Египет и Ливия.

Еще около миллиона сирийцев с начала сирийского конфликта стали искателями убежища в Европе. Из них около 500 тыс. направились в Германию, более 110 тыс. - в Швецию, еще около 50 тыс. - в Австрию. Отмечается, что почти все сирийские заявители, подавшие прошение об убежище в Европе в 2015-2016 годах либо уже получили положительный ответ, либо ожидают решения.

Отдельно упоминаются тыс. сирийцев, которые, в отличие от соотечественников, прибывших в Европу и запросивших убежище на месте, подали предварительные запросы на убежище в Европе.

Также около 100 тыс. сирийцев (менее 1% от числа сирийских беженцев) живут в Северной Америке. Так, 52 тыс. сирийцев осели в Канаде, 21 тыс. - в США. Кроме того, в США порядка 8000 сирийцев получили статус "временно защищенных лиц" в рамках федеральной программы, которая дает некоторым иммигрантам временное ограничение на жизнь и работу в США в связи с войнами или катастрофами на их родине.

По оценкам правозащитников, жертвами гражданской войны в Сирии с марта 2011 года стали более 480 тыс. человек.

Напомним, в январе в Германии партии договорились ограничить прием беженцев.


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