Пограничники задержали двух сотрудников МВД Приднестровья

Они пытались перетащить через границу жителя Одессы.

Пограничники задержали двух сотрудников МВД Приднестровья
Фото: ru-travel.livejournal.com

Украинские пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух сотрудников МВД Приднестровья, которые пытались перетащить гражданина Украины через границу.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел возле пункта пропуска "Кучурган-авто".

Погранотряд услышал крики людей и увидел, как два человека тащат в сторону границы третьего. Группа реагирования ГПСУ задержала всех троих. В ходе разбирательства было установлено, что два из них - молдаване, сотрудники МВД Приднестровья (у одного при себе было удостоверение), а мужчина, которого они пытались перетянуть через границу, - одессит, гражданин Украины.

Пограничники сообщили компетентным органам о возможном правонарушении по ст.146 Уголовного кодекса - похищение человека.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Луценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста СаакашвилиЛуценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста Саакашвили
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Порошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном судеПорошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном суде
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
Блок рекламы


Похожие новости
МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"
В Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из БританииВ Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из Британии
Беглого экс-нардепа Шепелева задержали под КиевомБеглого экс-нардепа Шепелева задержали под Киевом
Тела двух погибших роSSийских наемников передали в ОРЛОТела двух погибших роSSийских наемников передали в ОРЛО
Пограничники изъяли алкотестеры для "МВД ДНР" в Донецкой областиПограничники изъяли алкотестеры для "МВД ДНР" в Донецкой области
На Мальдивах арестовали двух судей Верховного судаНа Мальдивах арестовали двух судей Верховного суда
Пограничники не пустили в Украину участника роSSийской поп-группы "А-студио"Пограничники не пустили в Украину участника роSSийской поп-группы "А-студио"
В Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тыс. грн от местного жителяВ Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тыс. грн от местного жителя
В Литве задержали трех подозреваемых в шпионаже в пользу РоSSииВ Литве задержали трех подозреваемых в шпионаже в пользу РоSSии
В Турции задержали высокопоставленных медиков, выступивших против военной операции в СирииВ Турции задержали высокопоставленных медиков, выступивших против военной операции в Сирии
Последние новости
Подгружаем последние новости