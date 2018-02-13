Пограничники задержали двух сотрудников МВД Приднестровья
Они пытались перетащить через границу жителя Одессы.
Украинские пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух сотрудников МВД Приднестровья, которые пытались перетащить гражданина Украины через границу.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Инцидент произошел возле пункта пропуска "Кучурган-авто".
Погранотряд услышал крики людей и увидел, как два человека тащат в сторону границы третьего. Группа реагирования ГПСУ задержала всех троих. В ходе разбирательства было установлено, что два из них - молдаване, сотрудники МВД Приднестровья (у одного при себе было удостоверение), а мужчина, которого они пытались перетянуть через границу, - одессит, гражданин Украины.
Пограничники сообщили компетентным органам о возможном правонарушении по ст.146 Уголовного кодекса - похищение человека.
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Политика
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