Пограничники задержали двух сотрудников МВД Приднестровья

Они пытались перетащить через границу жителя Одессы.

Украинские пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух сотрудников МВД Приднестровья, которые пытались перетащить гражданина Украины через границу.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел возле пункта пропуска "Кучурган-авто".

Погранотряд услышал крики людей и увидел, как два человека тащат в сторону границы третьего. Группа реагирования ГПСУ задержала всех троих. В ходе разбирательства было установлено, что два из них - молдаване, сотрудники МВД Приднестровья (у одного при себе было удостоверение), а мужчина, которого они пытались перетянуть через границу, - одессит, гражданин Украины.

Пограничники сообщили компетентным органам о возможном правонарушении по ст.146 Уголовного кодекса - похищение человека.