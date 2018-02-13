В Молдове вступил в силу закон о запрете роSSийской пропаганды

Нарушителям закона грозит штраф.

В Молдове вступил в силу закон о запрете роSSийской пропаганды
Фото: ТСН

В Молдове сегодня вступил в силу закон, запрещающий телеканалам показывать роSSийские новости и информационно-аналитические программы.

Об этом сообщил председатель Координационного совета по телевидению и радио Молдовы (КСТР) Драгош Викол, передает Newsmaker.md.

По его словам, формально 30 дней прошли 11 февраля. "Но согласно статье 265 Гражданского кодекса, если дата выпадает на выходной день, то закон вступает в силу на следующий за ним рабочий день", - пояснил Викол. Он добавил, что сегодня на заседании Координационный совет утвердит новые сетки вещания молдавских телеканалов, из которых должны исчезнуть роSSийские новости. Викол подчеркнул, что КСТР проведет мониторинг телеканалов, чтобы проверить, соблюдают ли те законодательство.

"Это будет внезапный мониторинг, чтобы телеканалы не знали, когда мы будем их проверять. И мы сделаем это очень быстро", - сказал он.

Ранее, 10 января, спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал вместо президента Игоря Додона закон, запрещающий ретрансляцию в стране роSSийских новостей.

Закон был опубликован в "Официальном мониторе Республики Молдова" 12 января. СМИ дали 30 дней, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми нормами. За нарушение закона предусмотрены санкции.

В первый раз штраф может составить от 40 тыс. леев до 70 тыс. леев ($2300-4000), за повторное нарушение - от 70 тыс. леев до 100 тыс. леев ($4000-5800). Если штрафы не подействуют, КСТР вправе отозвать у вещателя лицензию.

Напомним, на прошлой неделе разведка Эстонии предупредила об информатаках РФ на войска НАТО в Балтии.


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