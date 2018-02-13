В ФСБ РоSSии заявили о задержании "украинского шпиона" в Симферополе (обновлено)

В отношении задержанного открыто уголовное дело.

В ФСБ РоSSии заявили о задержании "украинского шпиона" в Симферополе (обновлено)
Фото: vesti.ru

В воскресенье, 11 февраля, в аннексированном Россией Крыму был задержан гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службой безопасности РФ.

"11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности РоSSийской Федерации в г. Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович", - говорится в сообщении.

"Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", - заявили в ФСБ.

В отношении задержанного открыто уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Обновление. Лефортовский суд Москвы в понедельник санкционировал арест Давыденко на срок до 11 апреля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда. По ее словам, судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с тем, что материалы содержат секретные сведения.

Напомним, в декабре прошлого года РоSSия отказалась передать Украине для отбытия наказания осужденного за шпионаж украинца Валентина Выговского.


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