В ФСБ РоSSии заявили о задержании "украинского шпиона" в Симферополе (обновлено)
В отношении задержанного открыто уголовное дело.
В воскресенье, 11 февраля, в аннексированном Россией Крыму был задержан гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже.
Об этом сообщается на сайте Федеральной службой безопасности РФ.
"11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности РоSSийской Федерации в г. Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович", - говорится в сообщении.
"Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", - заявили в ФСБ.
В отношении задержанного открыто уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновление. Лефортовский суд Москвы в понедельник санкционировал арест Давыденко на срок до 11 апреля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда. По ее словам, судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с тем, что материалы содержат секретные сведения.
Напомним, в декабре прошлого года РоSSия отказалась передать Украине для отбытия наказания осужденного за шпионаж украинца Валентина Выговского.
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Политика
13.02.2018 00:34