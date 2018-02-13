Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии

Все погибшие, предположительно, ранее воевали на Донбассе.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США .

Соответствующая информация опубликована на странице CIT в Facebook.

Согласно этой информации, это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимира Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области.

Все они, по данным CIT, служили в роSSийской незарегистрированной частной военной компании "Вагнера". При этом Ладыгин и Косотуров, предположительно, ранее воевали на стороне пророSSийских боевиков на Донбассе. Общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, неизвестно.

О том, что в Сирии под авиаудар антитеррористической коалиции попали роSSийские наемники, сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, наемники оказались в районе селения Хишам, где они пытались захватить нефтяное месторождение.

Минобороны РоSSии отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что роSSийских военнослужащих в районе инцидента не было, а "местные ополченцы" действовали без согласования с роSSийским командованием.

По данным СМИ , "ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророSSийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Минобороны РФ не подтверждает, чтобы бойцы ЧВК участвуют в операции в Сирии.

Группу связывают с роSSийским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как "повар Путина". Ранее полный тезка Уткина был назначен гендиректором фирмы "Конкорд менеджмент и консалтинг" - управляющей компании ресторанного бизнеса Пригожина. Сам бизнесмен свою связь с "ЧВК Вагнера" отвергает.