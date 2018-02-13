Порошенко: Болельщики сами должны решить, ехать ли на ЧМ-2018 к агрессору
"Я бы хотел видеть сигнал о неприятии политики агрессии", - отметил президент.
Президент Петр Порошенко считает, что футбольным фанатам предстоит самостоятельно принять решение, ехать в РоSSию на Чемпионат мира по футболу, или нет, учитывая роSSийскую агрессию в Украине и Сирии
Об этом сообщается на сайте президента со ссылкой на его интервью немецкому изданию Bild.
"Футбольным фанатам предстоит самостоятельно принять решение... Я бы очень хотел, чтобы весь мир послал общий сигнал и даже за пределами политического дискурса показал, что мы не принимаем такую политику. Посмотрите, что происходит вокруг Олимпийских игр: РоSSия и там не соблюдает правила, поэтому ее не допустили. РоSSийское руководство полагает, что может переступать через любые правила. И так - по всем направлениям", - сказал президент.
Порошенко также прокомментировал мнение президента футбольного клуба "Бавария" Ули Хьонеса о возможной отмене санкций против РФ.
"Эти люди либо недостаточно информированы, либо просто наивны. Все же очень просто: мы не являемся частью роSSийской империи, мы – суверенная страна. Я считаю, что людям вроде господина Хьонеса стоит однажды посетить Украину, причем не Киев, а Восток Украины. Тогда он поймет, что на самом деле речь идет о единственной вещи: Путин должен вывести свои войска из Украины", - заявил президент.
Напомним, Чемпионат мира по футболу состоится в РоSSии с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила не транслировать турнир.
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