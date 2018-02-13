РоSSия в любой момент может обострить ситуацию в Украине, - Порошенко

После заключения Минских соглашений на Донбассе погибли 824 человека.

Президент Петр Порошенко считает, что РоSSийская Федерация может в любой момент попытаться заострить ситуацию в Украине.

Об этом сообщается на сайте президента со ссылкой на его интервью немецкому изданию Bild.

"У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру Ангеле Меркель: Вы можете себе представить, что на востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположено 600 танков", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что одним из самых тяжелых моментов был февраль 2015 года, когда от пуль регулярной роSSийской армии ежедневно погибали около 25 украинских военнослужащих.

"В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель... Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной... Однако, как знает весь мир - президент РФ не выполняет взятые на себя обещания. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что после заключения Минских договоренностей на Донбассе были убиты 824 человека.