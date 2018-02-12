?Макрон намерен провести "реформу ислама" во Франции

Французский лидер добивается сохранения национального единства независимо от вероисповедания.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести реформирование ислама во Франции в сторону его структуризации и секуляризма до конца первой половины 2018 года.

Об этом он сообщил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

"Мы работаем над структурой ислама во Франции, ... но я не буду делать заявлений, пока эта работа не будет выполнена", - сказал французский лидер.

По его словам, 4 января он обратился к религиозным общинам и их руководителям с просьбой представить свое видение секуляризма. "В первой половине 2018 года я хочу заложить фундамент всей организации ислама во Франции", - сказал Макрон.

Глава государства заверил, что консультации будут продолжаться, в т.ч. с учеными, экспертами по религиозным вопросам.

Основной идеей президент видит сохранения национального единства независимо от вероисповедания и вопрос организации, в частности "отношений между исламом и республикой".

Напомним, в 2012 году Франция запретила протесты против антиисламских карикатур.