Петренко посоветовал проверять женихов в реестре неплательщиков алиментов
Министр юстиции пожелал украинцам только счастливых браков.
Министр юстиции Павел Петренко рассказал, для чего нужен открытый реестр неплательщиков алиментов.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Как и обещали, с командой Минюста мы представили единый реестр должников и список злостных неплательщиков алиментов. Надеюсь, наша новация станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью тем, кто решил строить новые отношения", - отметил Петренко.
"Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников", - добавил министр, пожелав всем украинцам только счастливых браков.
Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, ужесточающий наказание за неуплату алиментов. Он вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение водительских прав и запрет на выезд за границу.
7 февраля 2018 года Минюст открыл свободный доступ к реестру неплательщиков алиментов.
Летом 2017 года в Украине алименты на детей увеличили на 20%.
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