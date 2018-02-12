?Петренко посоветовал проверять женихов в реестре неплательщиков алиментов

Министр юстиции пожелал украинцам только счастливых браков.

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, для чего нужен открытый реестр неплательщиков алиментов.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Как и обещали, с командой Минюста мы представили единый реестр должников и список злостных неплательщиков алиментов. Надеюсь, наша новация станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью тем, кто решил строить новые отношения", - отметил Петренко.

"Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников", - добавил министр, пожелав всем украинцам только счастливых браков.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, ужесточающий наказание за неуплату алиментов. Он вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение водительских прав и запрет на выезд за границу.

7 февраля 2018 года Минюст открыл свободный доступ к реестру неплательщиков алиментов.

Летом 2017 года в Украине алименты на детей увеличили на 20%.