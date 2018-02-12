Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал свое задержание и отправку в Польшу .

Он сказал об этом во время телефонного разговора из Польши со своими сторонниками, которые собрались в киевском аэропорту «Борисполь».

«Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. На их разводки надо реагировать правдой. Они лгут. Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это просто подлый барыга, который хочет угробить Украину», – заявил Саакашвили.

«Мы обязательно их победим. То что они сегодня сделали, это их поражение», – сказал он.