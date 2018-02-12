Порошенко: Путин понятия не имеет, что делать с Донбассом

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Президент Петр Порошенко уверен, что президент РФ Владимир Путин не готов выполнять Минские соглашения и у него вообще нет стратегии по Донбассу.

Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Profil, передает Европейская правда.

Порошенко подчеркнул, что нет необходимости начинать новые инициативы на Востоке Украины, а следует выполнить старые соглашения.

«В Минском соглашении четко сказано: вывести войска, закрыть границу, соблюдать перемирие и прекратить убийства. После этого мы можем начать политический процесс. Это может быть так просто. Но Путин не сделает ничего хорошего», — отметил президент.

Порошенко выразил уверенность, что у Путина нет стратегии по Донбассу.

«Я абсолютно уверен, он понятия не имеет, что делать с Донбассом. Путин должен просто признать, что это украинская территория, и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей — в Украине, в Сирии и в других регионах мира», — отметил Порошенко.


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