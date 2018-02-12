ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей на Майдане

Генпрокуратура

Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник прокурор ГПУ Алексей Донской, передает Украинская правда.

По его словам, Генпрокуратура осуществляет сейчас уголовное производство по фактам убийств и покушений на убийства правоохранителей во время Евромайдана.

«В рамках этого производства сообщено о подозрении определенным лицам», — отметил он.

Донской рассказал, что в рамках этого производства расследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия против правоохранителей со стороны «определенных групп лиц».

По его словам, эти случаи известны из средств массовой информации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Порошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном судеПорошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном суде
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на МайданеНайем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блок рекламы


Похожие новости
Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на МайданеНайем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане
В 2014 году на Майдане с украинским "Беркутом" действовали переодетые русские спецназовцы, - НаливайченкоВ 2014 году на Майдане с украинским "Беркутом" действовали переодетые русские спецназовцы, - Наливайченко
НАБУ вручила два подозрения по делу о продаже торгового флота УкраиныНАБУ вручила два подозрения по делу о продаже торгового флота Украины
ГПУ объявила о подозрении Арбузову по делу о покупке "вышек Бойко"ГПУ объявила о подозрении Арбузову по делу о покупке "вышек Бойко"
Аваков предостерег правоохранителей от участия в "политических играх"Аваков предостерег правоохранителей от участия в "политических играх"
На Майдане простились с погибшим бойцом "Правого сектора" Андреем ВитвицкимНа Майдане простились с погибшим бойцом "Правого сектора" Андреем Витвицким
Британские инструкторы приступили к подготовке украинских военных правоохранителейБританские инструкторы приступили к подготовке украинских военных правоохранителей
Германия объявила о полной утилизации ливийского химоружияГермания объявила о полной утилизации ливийского химоружия
Бразилия объявила венесуэльского дипломата персоной нон гратаБразилия объявила венесуэльского дипломата персоной нон грата
В 2017 году во время массовых мероприятий были травмированы 1,4 тысяч правоохранителейВ 2017 году во время массовых мероприятий были травмированы 1,4 тысяч правоохранителей
Последние новости
Подгружаем последние новости