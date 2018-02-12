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Дмитрий Тымчук о планах Путина относительно ДНР-ЛНР Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук рассказал в интервью «Апострофу» о значении Минска-2 для Украины, альтернативах этому формату, перспективах объединения так называемых ДНР и ЛНР, а также прокомментировал вопрос относительно пенсионного обеспечения украинских военнослужащих.

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