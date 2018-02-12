Не моя обязанность решать, что произойдет с Саакашвили, - Порошенко

саакашвили порошенко

Решение о выдворении из Украины бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили будут принимать Миграционная и Пограничная службы, а не Президент.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

«Это не моя обязанность как Президента решать, что с ним (Саакашвили — ред.) произойдет. Его можно было бы выдворить, хотя я бы этого не хотел. Но это работа Государственной миграционной службы, Пограничной службы. Я не хотел бы влиять на них», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что Саакашвили не является гражданином Украины и, следовательно, не является украинским политиком, поскольку — в соответствии с национальным законодательством — заниматься политикой могут только граждане Украины. «Он нарушил украинский закон», — подчеркнул Порошенко.

Президент также напомнил, что грузинский суд вынес в отношении Саакашвили обвинительный приговор.

Как известно, сегодня Саакашвили был задержан в Киеве.

Источник: Укринформ


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