Венгрия заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны

НАТО

Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны, хотя ее просили не делать этого самые влиятельные члены Североатлантического альянса.

Эту информацию, поступившую из дипломатических источников, подтвердили в штаб-квартире Альянса, передает «Европейская правда«.

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса — это одна из немногих возможностей за год, во время которой у главы украинского военного ведомства есть возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров.

Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников.

«На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО», — сообщили в Брюсселе в ответ на запрос ЕП. Чиновник Альянса при этом напомнил, что в декабре состоялось заседание КУН, где «обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине и ход реформ».

Эту встречу Венгрия не стала блокировать — вероятно, из-за низкого представительства. Страны-члены НАТО присутствовали на ней на уровне послов.


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