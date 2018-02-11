Украинцев без прописки ожидают огромные штрафы

прописка паспорт

Правила регистрации места жительства физических лиц закреплены в статье 6 Закона Украины №1382-15 «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» в редакции от 16.04.2017

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, обязаны регистрировать место жительства в течение 30 дней. Это допустимый срок безнаказанного пребывания без регистрации, если человек изменил место жительства. В этой ситуации необходимо за месяц отменить регистрацию на старом месте жительства и открыть на новом, пишут news.eizvestia.com

Уполномоченные органы местной власти регистрируют в день подачи заявления. Законодатели позволяют одновременно «закрыть» старую регистрацию и открыть новую. Для этого граждане подают одно заявление и платят административный сбор за одну операцию. В Законе Украины №1382-15 также установлены правила и сроки первичной регистрации места жительства — по факту рождения. Родители или другие законные представители обязаны зарегистрировать место проживания ребенка, родившегося в течение трех месяцев с момента государственной регистрации дня рождения. Исполнительные органы местной власти фиксируют сведения о регистрации места проживания в территориальном демографическом реестре. Далее эти данные поступают в Единый государственный демографический реестр Украины.

На основе адресных данных с регистрационной записи власть ведет официальную переписку с гражданами по поводу налогообложения, сообщает о необходимости выполнить предусмотренные законами государственные обязанности и судебные решения. Данные о месте проживания необходимы при нотариальном удостоверении договоров, подлежащих обязательной государственной регистрации. В сфере гражданско-правовых актов, которые осуществляют физические лица, это операции отчуждения движимого и недвижимого имущества, наследственные и договора дарения, опеки, пожизненного содержания и др.

Ответственность за проживание без регистрации места жительства предусмотрена в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это нарушение, а также за проживание без паспорта или с недействительным паспортом, следует административное предупреждение.

Если эти правонарушения совершены повторно в течение года, то это влечет за собой штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законодатели признали просрочки регистрации новорожденных детей без уважительных причин проступком, за который надо наказывать штрафом в таких же размерах, однако сразу, без предупреждения. Это правило указано в статье 212-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер необлагаемого минимума при выполнении норм административного и уголовного законодательства равна 50% ежемесячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Это положение закреплено в пункте 169.1.1 Налогового кодекса Украины (НКУ) и в пункте 5 подраздела 1 раздела XX Переходных положений НКУ.

В законе №2246-19 «О государственном бюджете Украины на 2018 год» законодатели определили соответствующие размеры ежемесячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ) на три бюджетные периоды, составляют:

— 1 января — 1 июля ПМТЛ — 1762 грн;

— 1 июля — 1 декабря ПМТЛ — 1841 грн;

— 1 декабря 2018 ссылки — 1 января 2019 ПМТЛ — 1921 грн.

На эти же периоды штрафы на основе размера ПМТЛ с учетом ставки 50% для административного и уголовного взыскания, составят следующие суммы:

— 1 января — 1 июля 50% ПМТЛ — 881 грн; штраф в диапазоне 881 грн;

— 1 июля — 1 декабря 50% ПМТЛ — 920,5 грн; штраф в диапазоне 920,5-2761,5 грн;

— 1 декабря 2018 — 1 января 2019: 50% ПМТЛ — 960,5 грн; штраф в диапазоне 960,5-2881,5 грн.

 


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