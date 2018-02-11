Путин настроен на войну с Западом после 2020 года, - Арестович

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Известный блогер Алексей Арестович рассказал о позиции РоSSии в переговорах по Донбассу, почему Кремль будет играть на обострение ситуации в Украине и почему Владимир Путин пойдет на войну с Западом.

Об этом он сказал в интервью «Апострофу».

Алексей Алексей также отметил в чем заключается принципиальное различие между украинцами и россиянами в ментальном плане.




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