Донбасс забирают на 20-30 лет, - Денис Казанский

Три года назад, в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года, на переговорах в столице Беларуси лидеры стран «нормандской четверки» согласовали Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений, который спустя подписали представители трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Несмотря на то, что минские договоренности постоянно критиковались из-за того, что ни один из 13 пунктов соглашений не был выполнен, до сих пор не было найдено другого способа поддержания хотя бы условного мира на востоке Украины. О перспективах «Минска-2» и его альтернативах смотрите в интервью «Апострофу» журналиста и блогера Дениса Казанского.