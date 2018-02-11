Польша надеется урегулировать проблемы с Украиной из-за "бандеровского закона"

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава надеется урегулировать конфликтную ситуацию с Украиной из-за бандеровского закона, принятого польским парламентом.

Об этом он заявил после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве, передает «Польское радио«.

По его словам, стороны могут достигнуть консенсуса во время встречи вице-премьеров Украины и Польши на следующей неделе. Чепутович утверждает, что Польша осознает обеспокоенность Украины по поводу поправки к указанному закону.

«Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ», — заявил Яцек Чепутович.

Как известно, принятый неделей ранее польским парламентом закон, который был разработан Институтом национальной памяти Польши, вызвал возмущение не только в Украине, но и в Израиле, ЕС и США.


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