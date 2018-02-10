Сирия сбила израильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16 был сбит сирийской ПВО и потерпел крушение в северной части Израиля после того, как отработал по целям на территории Сирии.
Об этом сообщил 10 февраля Армия обороны Израиля.
Оба пилота катапультировались, их доставили в больницу. Один из пилотов получил тяжелые ранения.
Израильские военные утверждают, что F-16 был сбит во время операции против иранских целей в Сирии, которая началась после того, как ПВО Израиля уничтожили иранский беспилотник над своей территорией.
РоSSийские СМИ сообщают, что израильский F16 был сбит из ЗРК С-125. С-125 — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР в 1961 году. Дальность стрельбы — от 3-6 до 12-32 км. Диапазон высот цели — от 0,02-0,2 до 10-20 км. Однако, в израильских СМИ появилась информация, что истребитель мог быть сбит современным комплексом С-400, что РоSSия развернула в Сирии и которые обслуживаются роSSийскими специалистами.
Израиль официально заявил, что готовит «масштабный ответ».
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10.02.2018 17:49