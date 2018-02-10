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Мэттис призывает Раду быстрее принять закон о нацбезопасности Министр обороны США Джеймс Мэттис призывает Верховную Раду к скорейшему принятию закона о национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter . «Поскольку Верховная Рада готовится к обсуждению закона о нацбезопасности, министр обороны США Мэттис призывает к скорейшему принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины», — говорится в сообщении.

Хвыля

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