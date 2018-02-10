Тымчук: Янукович и его "стратеги" рады были бы развалить ВСУ, но армию развалили раньше
Наблюдая за ходом процесса по делу Януковича, создается устойчивое впечатление, что ВСУ развалили исключительно при правлении Януковича. Однако украинскую армию практически полностью развалили раньше…
Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат, военный и политический журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Относительно развала армии
Слушаешь нынешние показания в суде по делу Януковича высоких военачальников, и создается устойчивое впечатление, что ВСУ развалили исключительно при его правлении.
Янукович – моральный урод, предавший Украину. Это вне всяких сомнений.
Но почему все камни летят лишь в него и его шавок, сбежавших в РФ? А остальные участники балета, разваливавшие армию задолго до него, нынче чувствуют в Украине себя вполне комфортно и постоянно светятся в ТВ-эфирах, рассказывая, как надо жить?
Простые цифры.
В 1991 году, после развала СССР, в Украине армия составляла более 700 тыс чел., и это не считая гражданского персонала. Вооружения и военной техники было море - к примеру, только танков насчитывалось порядка 8 500 ед. (!).
К 2010 году (моменту прихода к власти Януковича) армия насчитывала 159 тыс. военнослужащих и 41 тыс. гражданского персонала. Танков – порядка 780 ед. (в боевом составе).
При Януковиче ВСУ продолжали сокращаться. К примеру, согласно Закону Украины №3742-VI «О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год», армия сократилась на… 5 тыс военнослужащих.
Янукович и его «стратеги» рады были бы развалить Украинскую армию. Но вот незадача, ее практически полностью развалили раньше…", - написал Дмитрий Тымчук.
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Политика
10.02.2018 04:25