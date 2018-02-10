Тымчук: Янукович и его "стратеги" рады были бы развалить ВСУ, но армию развалили раньше

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Наблюдая за ходом процесса по делу Януковича, создается устойчивое впечатление, что ВСУ развалили исключительно при правлении Януковича. Однако украинскую армию практически полностью развалили раньше…

Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат, военный и политический журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Относительно развала армии

Слушаешь нынешние показания в суде по делу Януковича высоких военачальников, и создается устойчивое впечатление, что ВСУ развалили исключительно при его правлении.

Янукович – моральный урод, предавший Украину. Это вне всяких сомнений.

Но почему все камни летят лишь в него и его шавок, сбежавших в РФ? А остальные участники балета, разваливавшие армию задолго до него, нынче чувствуют в Украине себя вполне комфортно и постоянно светятся в ТВ-эфирах, рассказывая, как надо жить?

Простые цифры.

В 1991 году, после развала СССР, в Украине армия составляла более 700 тыс чел., и это не считая гражданского персонала. Вооружения и военной техники было море - к примеру, только танков насчитывалось порядка 8 500 ед. (!).

К 2010 году (моменту прихода к власти Януковича) армия насчитывала 159 тыс. военнослужащих и 41 тыс. гражданского персонала. Танков – порядка 780 ед. (в боевом составе).

При Януковиче ВСУ продолжали сокращаться. К примеру, согласно Закону Украины №3742-VI «О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год», армия сократилась на… 5 тыс военнослужащих.

Янукович и его «стратеги» рады были бы развалить Украинскую армию. Но вот незадача, ее практически полностью развалили раньше…", - написал Дмитрий Тымчук.


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