Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане

Юрий Крысин, убивший в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия знал о расстрелах на Майдане, а свое время охранял банк экс-генпрокурора Анатолия Яремы и губернатора Алексея Савченко.

Об этом пишет в своем блоге на « Украинской правде » народный депутат Мустафа Найем.

«Я и мои ассистенты внимательно следим за расследованием одного из убийств той зимы, и нам стали известны шокирующие факты. Как оказалось, на Майдане были люди, знавшие о готовящихся расстрелах 20 февраля 2014 года. А непосредственный организатор одного из убийств был партнером бывшего генпрокурора и другом действующего губернатора», — пишет Найем.

Депутат напоминает, что в марте 2014 года Крысину предъявили подозрение в умышленном убийстве Веремия. 19 июня 2014 года генеральным прокурором былназначен Виталий Ярема, и уже через пять дней, 24 июня 2014 года производство по статье об умышленном убийстве в отношении Красина было закрыто. Еще через два дня – 26 июня 2014 года – действия Крысина переквалифицировали в хулиганство.

«Так, меньше чем за три месяца Юрий Крысин превратился из убийцы в хулигана. Сейчас он на свободе – суд отпустил организатора титушек под домашний арест. Для понимания, надо отметить, что ранее Крысин уже обвинялся в убийстве своего охранника, разбойном грабеже заправки и попытках влиять на показания следователей», — отмечает Найем.

По данным народного депутата, до событий Майдана Юрий Крысин работал директором фирмы «Пятый регион», сотрудники которого привлекались к охране «Авант-Банка» – банка, который напрямую аффилирован с Яремой.

«Во времена работы Яремы генпрокурором ведомство активно переводило свои зарплатные проекты именно в «Авант-Банк» и даже рассматривался вопрос размещения в этом банке счетов Генпрокуратуры. До 2012 года сын Виталия Яремы работал помощником председателя правления банка», — пишет нардеп.

По его словам, председателем правления «Авант-Банка» на тот момент работал нынешний губернатор Николаевской области и бывший народный депутат фракции БПП Алексей Савченко.

«Помимо этого в свое время вице-президентом «Авант-Банка» работал нынешний глава УДО и бывший-министр обороны Валерий Гелетей.

Найем напоминает, что 1 марта по делу Крысина состоится заседание Апелляцинного суда и взывает к вниманию общественности, чтобы добиться справедливости в этом эпизоде.