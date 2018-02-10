Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане

Мустафа Найем

Юрий Крысин, убивший в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия знал о расстрелах на Майдане, а свое время охранял банк экс-генпрокурора Анатолия Яремы и губернатора Алексея Савченко.

Об этом пишет в своем блоге на «Украинской правде» народный депутат Мустафа Найем.

«Я и мои ассистенты внимательно следим за расследованием одного из убийств той зимы, и нам стали известны шокирующие факты. Как оказалось, на Майдане были люди, знавшие о готовящихся расстрелах 20 февраля 2014 года. А непосредственный организатор одного из убийств был партнером бывшего генпрокурора и другом действующего губернатора», — пишет Найем.

Депутат напоминает, что в марте 2014 года Крысину предъявили подозрение в умышленном убийстве Веремия. 19 июня 2014 года генеральным прокурором былназначен Виталий Ярема, и уже через пять дней, 24 июня 2014 года производство по статье об умышленном убийстве в отношении Красина было закрыто. Еще через два дня – 26 июня 2014 года – действия Крысина переквалифицировали в хулиганство.

«Так, меньше чем за три месяца Юрий Крысин превратился из убийцы в хулигана. Сейчас он на свободе – суд отпустил организатора титушек под домашний арест. Для понимания, надо отметить, что ранее Крысин уже обвинялся в убийстве своего охранника, разбойном грабеже заправки и попытках влиять на показания следователей», — отмечает Найем.

По данным народного депутата, до событий Майдана Юрий Крысин работал директором фирмы «Пятый регион», сотрудники которого привлекались к охране «Авант-Банка» – банка, который напрямую аффилирован с Яремой.

«Во времена работы Яремы генпрокурором ведомство активно переводило свои зарплатные проекты именно в «Авант-Банк» и даже рассматривался вопрос размещения в этом банке счетов Генпрокуратуры. До 2012 года сын Виталия Яремы работал помощником председателя правления банка», — пишет нардеп.

По его словам, председателем правления «Авант-Банка» на тот момент работал нынешний губернатор Николаевской области и бывший народный депутат фракции БПП Алексей Савченко.

«Помимо этого в свое время вице-президентом «Авант-Банка» работал нынешний глава УДО и бывший-министр обороны Валерий Гелетей.

Найем напоминает, что 1 марта по делу Крысина состоится заседание Апелляцинного суда и взывает к вниманию общественности, чтобы добиться справедливости в этом эпизоде.

Как известно, после трех лет суда 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Бывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в ЛатвииБывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в Латвии
Блок рекламы


Похожие новости
В 2014 году на Майдане с украинским "Беркутом" действовали переодетые русские спецназовцы, - НаливайченкоВ 2014 году на Майдане с украинским "Беркутом" действовали переодетые русские спецназовцы, - Наливайченко
"Старый" Верховный суд не признал свою ликвидацию"Старый" Верховный суд не признал свою ликвидацию
ЕБРР признал замедление реформ в УкраинеЕБРР признал замедление реформ в Украине
Саакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов МайданаСаакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов Майдана
В Румынии суд признал часть судебной реформы неконституционнойВ Румынии суд признал часть судебной реформы неконституционной
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
На Майдане простились с погибшим бойцом "Правого сектора" Андреем ВитвицкимНа Майдане простились с погибшим бойцом "Правого сектора" Андреем Витвицким
Апелляционный суд признал законной подготовку запроса на экстрадицию ОнищенкоАпелляционный суд признал законной подготовку запроса на экстрадицию Онищенко
"Коммерсант" узнал об уничтожении семи роSSийских самолетов в Сирии"Коммерсант" узнал об уничтожении семи роSSийских самолетов в Сирии
Суд признал незаконным увольнение главного подозреваемого по делу о стрельбе в КняжичахСуд признал незаконным увольнение главного подозреваемого по делу о стрельбе в Княжичах
Последние новости
Подгружаем последние новости