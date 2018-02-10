Шепелев рассказал о своем задержании

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Экс-нардеп Александр Шепелев, который 8 февраля был задержан СБУ, во время заседания суда рассказал о подробностях своего задержания.

По словам Шепелева, его похитили и побили люди, которые представились военной прокуратурой, передает 112.ua.

«Вчера меня только задержали. До этого, несколько дней, меня арестовали, украли, можно сказать, — мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой, спецотдел, и два дня меня держали непонятно где, непонятно в каком месте, непонятно с какими собаками, в каком гараже. Требовали от меня информации, какая у меня есть, на действующую власть», — сказал он.

«Меня били, сильно. Когда мое состояние пришло в негодное, меня «подштопали», помыли, переодели в другую одежду, потому что эта одежда была вся в крови и грязная. И в лесу я оказался, на Конча-Заспе где-то, на 40-м, 50-ом километре, по анонимному звонку оказалась СБУ. Все, меня перевезли на Аскольдов переулок», — добавил экс-нардеп.

Напомним, Печерский районный суд Киева сегодня избирает меру пресечения для задержанного бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева. Экс-нардепа доставили в суд под конвоем. На лице у задержанного были гематомы и синяки. Он утверждает, что его похитили и побили сотрудники СБУ, в СБУ это опровергли.

Ближе к вечеру суд принял решение проводить заседание в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что СБУ Украины задержала Шепелева 8 февраля возле Киева. Во время задержания правоохранители обнаружили у него ряд документов, среди которых удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности Донецкой народной республики».

В отношении экс-нардепа Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Кроме того, его подозревают в организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения денежных средств ПАО «Родовид банк», их легализации и служебном подлоге.

Летом 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии, после чего его экстрадировали в Украину и арестовали. Экс-нардепу впоследствии удалось сбежать из больницы, куда его перевели из СИЗО. После повторного объявление в розыск он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. Позже стало известно, что он вышел из роSSийского СИЗО, а РоSSия отказала Украине в его экстрадиции. В ГПУ сказали, что причиной отказа стало сотрудничество Шепелева с ФСБ.




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