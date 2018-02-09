Миссия МВФ привезет рекомендации по Антикоррупционному суду

Это один из самых спорных вопросов в сотрудничестве с Фондом.

Миссия МВФ привезет рекомендации по Антикоррупционному суду
Фото: premiumtimesng.com

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что эксперты Международного валютного фонда в ходе предстоящего визита в Украину предоставят рекомендации к закону об Антикоррупционном суде.

"Вместе с миссией приезжают несколько экспертов, которые будут работать и давать рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда", - сказал Данилюк.

Он отметил, что сейчас именно то время, когда эта миссия является необходимой для успешного сотрудничества с МВФ.

Напомним, техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 12-16 февраля.

4-летняя программа расширенного финансирования (EFF) МВФ для Украины на 17,5 млрд долларов была принята в марте 2015 года. На сегодняшний день из этой суммы получено $8,7 млрд. Первый транш в $5 млрд был выделен сразу после подписания программы, второй в $1,7 млрд - в августе 2015 года, третий в $1 млрд - в сентябре 2016 года и последний, четвертый в $1 млрд - в апреле 2017 года.

В конце января Киев выполнил одно из условий для следующего пересмотра программы – был принят новый закон о приватизации. Помимо этого, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, которая фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.

Принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню остаются основными условиями для выделения пятого транша в рамках кредитной программы.


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