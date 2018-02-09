Шепелев: "Меня били, сильно били"
"Требовали от меня информацию, какая есть, на действующую власть".
Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев заявил, что перед тем как его задержала Служба безопасности Украины, его похитили лица, представившиеся военной прокуратурой.
Об этом он рассказал журналистам в Печерском районном суде.
"Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали, украли можно сказать - мешок на голову, в машину... Представились: военная прокуратура, спецотдел. И два дня меня держали непонятно где, непонятно в каком месте. Требовали от меня информацию, какая есть, на действующую власть. Есть информация по Тимошенко, по Порошенко, по Турчинову, по олигархам известным? Меня били, меня сильно били", - утверждает Шепелев.
"После того, как мое состояние пришло в негодность, меня чуть-чуть подштопали, помыли, переодели в другую одежду, потому что та одежда была вся в крови и грязная, и в лесу я оказался на Конча-Заспе. И типа по анонимному звонку задержала Служба безопасности Украины", - сказал он.
Напомним, Шепелев был задержан 8 февраля под Киевом. При нем нашли документы "МГБ ДНР", в связи с чем бывшему депутату вменяют государственную измену.
Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщини", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Его обвиняют хищении средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.
В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО.
В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали роSSийские правоохранители в подмосковном поселке Горки. Позже его задерживали еще раз в Москве. В августе 2016 года стало известно, что он согласился сотрудничать с роSSийским след следствием и его выпустили из СИЗО.
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Политика
09.02.2018 14:48