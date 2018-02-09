Шепелев: "Меня били, сильно били"

"Требовали от меня информацию, какая есть, на действующую власть".

Шепелев: "Меня били, сильно били"
Фото: Сергей Нужненко

Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев заявил, что перед тем как его задержала Служба безопасности Украины, его похитили лица, представившиеся военной прокуратурой.

Об этом он рассказал журналистам в Печерском районном суде.

"Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали, украли можно сказать - мешок на голову, в машину... Представились: военная прокуратура, спецотдел. И два дня меня держали непонятно где, непонятно в каком месте. Требовали от меня информацию, какая есть, на действующую власть. Есть информация по Тимошенко, по Порошенко, по Турчинову, по олигархам известным? Меня били, меня сильно били", - утверждает Шепелев.

"После того, как мое состояние пришло в негодность, меня чуть-чуть подштопали, помыли, переодели в другую одежду, потому что та одежда была вся в крови и грязная, и в лесу я оказался на Конча-Заспе. И типа по анонимному звонку задержала Служба безопасности Украины", - сказал он.

Напомним, Шепелев был задержан 8 февраля под Киевом. При нем нашли документы "МГБ ДНР", в связи с чем бывшему депутату вменяют государственную измену.

Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщини", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Его обвиняют хищении средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО.

В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали роSSийские правоохранители в подмосковном поселке Горки. Позже его задерживали еще раз в Москве. В августе 2016 года стало известно, что он согласился сотрудничать с роSSийским след следствием и его выпустили из СИЗО.


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