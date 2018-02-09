В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб

Неудавшегося шпиона освободили из-под стражи, но оставили под следствием.

В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Фото: scsgroup-consult.com

В немецком городе Лейпциг арестовали мужчину, который пытался устроиться агентом сразу трех иностранных разведывательных служб.

Об этом сообщает Radio Leipzig.

27-летнего мужчину, идентифицированного как Дэнни Гюнтер Г., арестовали в Лейпциге в среду, 7 февраля.

Сегодня мужчину освободили из-под стражи, но он до сих пор находится под следствием, поскольку заявил о готовности шпионить в пользу других государств.

Подозреваемый обратился к трем разведывательным службам иностранных государств с просьбой устроить его агентом. Он утверждал, что готов сделать все, что от него потребуют, в том числе добывать информацию о различных операциях.

Издание не уточняет, о каких разведывательных службах и каких странах идет речь.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Португалии сотрудника разведки приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу РФ.


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