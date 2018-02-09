В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Неудавшегося шпиона освободили из-под стражи, но оставили под следствием.
В немецком городе Лейпциг арестовали мужчину, который пытался устроиться агентом сразу трех иностранных разведывательных служб.
Об этом сообщает Radio Leipzig.
27-летнего мужчину, идентифицированного как Дэнни Гюнтер Г., арестовали в Лейпциге в среду, 7 февраля.
Сегодня мужчину освободили из-под стражи, но он до сих пор находится под следствием, поскольку заявил о готовности шпионить в пользу других государств.
Подозреваемый обратился к трем разведывательным службам иностранных государств с просьбой устроить его агентом. Он утверждал, что готов сделать все, что от него потребуют, в том числе добывать информацию о различных операциях.
Издание не уточняет, о каких разведывательных службах и каких странах идет речь.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Португалии сотрудника разведки приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу РФ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.02.2018 14:48