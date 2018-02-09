Яценюк предлагает Раде исправить президентский проект об антикоррупционном суде

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Бывший премьер-министр Украины, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк поддержал создание антикоррупционного суда в Украине и рассказал о своем видении пути законопроекта в Верховной раде.

Об этом он сказал в интервью украинской службе «Голоса Америки«.

«Президент высказал свое видение относительно того, как должен быть сформирован антикоррупционный суд. парламент еще не высказал своего видения по этому вопросу. Вчера спикер заявил о том, что в кратчайший срок законопроект будет включен в повестку дня и я убежден, что он будет проголосован в первом чтении», — сказал он.

Яценюк убежден, что парламент сможет внести «изменения, которые должны соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии» между первым и вторым чтениями законопроекта. В ходе встреч с американскими чиновниками во время своего пребывания в Вашингтоне на этой неделе Яценюк подчеркивал, что на преодоление коррупции потребуется больше, чем создание антикоррупционного суда.

«Мы дискутировали с нашими американскими партнерами не только о суде как одном из инструментов борьбы с коррупцией. А о всеобъемлющей программе борьбы с коррупцией», — сообщил он.

В интервью Яценюк назвал шесть факторов необходимых для преодоления коррупции в Украине:

1. Демонополизация экономики.

2. Приватизация государственных компаний, а ведь именно «там сидят коррумпированные политические интересы».

3. Преодоление коррупции в системе государственных закупок. «Электронные закупки дали возможность раскрыть этот рынок и снизить там коррупцию», — подчеркнул политик.

4. Реформа правоохранительной системы и системы государственной службы. Здесь Яценюк, в частности, отметил низкий уровень заработных плат госслужащих. Этот вопрос решается в Украине, убежден Яценюк. «Посмотрите на общий уровень заработных плат и в армии, и в полиции, для судей – это же было очень важно – и новый Верховный суд уже получает не 10 тысяч гривен, а сотни тысяч гривен», — подчеркнул он.

5. Дерегуляция экономики. «Чем меньше влияния государства, чем меньше всякого рода лицензий, разрешений, чем меньше механизмов этой коррупционной деятельности, тем меньше будет самой коррупции», — убежден политик.

6. Децентрализация, «для того, чтобы передать ресурсы из Киева вниз. И мы это сделали. Тогда местная власть должна нести ответственность перед гражданами, которые проживают на этой территории, как они использовали эти деньги», — отметил Яценюк.


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