Кравчук, Кучма и Ющенко попросили Порошенко объявить год утверждения государственного языка

"Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности".

Кравчук, Кучма и Ющенко попросили Порошенко объявить год утверждения государственного языка
Фото: Макс Левин

Президенты Украины Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005-2010) обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018 год годом утверждения государственного языка.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Обращаемся к Вам с просьбой поддержать инициативу относительно объявления 2018 года годом утверждения государственного языка. Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет содействовать консолидации общества и покажет нашим иностранным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - говорится в письме трех президентов.

"В условиях гибридной агрессии против нашего государства, угрозы нарушения целостности его территории чрезвычайно важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", - указано в письме.

Напомним, что в этому году отмечается 100 лет с момента первого провозглашения украинского языка государственным.

Президент Петр Порошенко в прошлом году заявил заявил, что реформа среднего образования приведет к тому, что на украинском языке будет говорить каждый украинец.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Бывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в ЛатвииБывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в Латвии
Блок рекламы


Похожие новости
Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонівОнищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів
Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидомПорошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом
Порошенко улетел в Австрию на Венский балПорошенко улетел в Австрию на Венский бал
Порошенко уволил ЛожкинаПорошенко уволил Ложкина
Порошенко считает самолеты Антонова произведениями искусстваПорошенко считает самолеты Антонова произведениями искусства
Порошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном судеПорошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном суде
Президент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить КипрПрезидент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр
Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКаПорошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа
Михеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью МайданаМихеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью Майдана
В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости