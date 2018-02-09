Кравчук, Кучма и Ющенко попросили Порошенко объявить год утверждения государственного языка

"Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности".

Фото: Макс Левин

Президенты Украины Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005-2010) обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018 год годом утверждения государственного языка.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Обращаемся к Вам с просьбой поддержать инициативу относительно объявления 2018 года годом утверждения государственного языка. Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет содействовать консолидации общества и покажет нашим иностранным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - говорится в письме трех президентов.

"В условиях гибридной агрессии против нашего государства, угрозы нарушения целостности его территории чрезвычайно важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", - указано в письме.

Напомним, что в этому году отмечается 100 лет с момента первого провозглашения украинского языка государственным.

Президент Петр Порошенко в прошлом году заявил заявил, что реформа среднего образования приведет к тому, что на украинском языке будет говорить каждый украинец.