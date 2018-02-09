59 депутатов обжаловали медреформу в Конституционном Суде

Они считают, что новый закон ограничивает право на медицинскую помощь.

59 депутатов обжаловали медреформу в Конституционном Суде
Фото: themuslimvoice.net

59 депутатов Верховной Рады попросили Конституционный Суд проверить на соответствие Конституции закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" от 19 октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте КС.

В конституционном представлении говорится, что закон предусматривает оплату за счет средств государственного бюджета только тех медицинских услуг, которые включены в программу медицинских гарантий. Они считают, что таким образом ограничивается право на бесплатную медицинскую помощь, гарантированную Конституцией.

Также депутаты считают, что предписания закона содержат ряд положений, которые не имеют четкого определения, что допускает неоднозначное толкование и не содержит достаточных правовых механизмов их реализации. Это якобы нарушает конституционный принцип правовой опеределенности.

В целом в представлении говорится, что закон о медицинских гарантиях не соответствует 10 статьям Конституции Украины.

Список депутатов, подписавших конституционную жалобу, не приводится, но их будут представлять члены "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, Татьяна Бахтеева и Василий Нимченко.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 - ключевой в реформе здравоохранения. Он вводит государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" - определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным единому тарифу, который будет утверждаться Кабинетом министров ежегодно. Государственные финансовые гарантии предоставляются независимо от каких-либо дополнительных критериев всем гражданам Украины и тем, кто зарегистрирован плательщиком налогов в Украине.

14 ноября 2017 года был принят еще один законопроект из этого пакета - №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. Согласно документу, для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности предлагается установить систему стимулов, в частности обеспечение работников жильем и служебным транспортом, возможностями для получения образования и повышения квалификации, созданием благоприятных условий труда, в том числе развитой материально-технической базой для медицинского обслуживания.


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