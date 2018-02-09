Гройсман: Украина еще не прошла точку невозврата, все может измениться в худшую сторону

Владимир Гройсман

Украина еще не прошла точку невозврата в проведении реформ, в связи с чем ситуация может измениться в худшую сторону.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной Раде, передает УНИАН.

«За последние четыре года мы сделали много, но точно могу сказать, что и мало. Мы еще не прошли точку невозврата, все еще может измениться», — сказал он.


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