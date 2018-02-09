Соратники Саакашвили заявили о попытке его задержания

Спецназ якобы уехал ни с чем.

Соратники Саакашвили заявили о попытке его задержания
Фото: Сергей Нужненко

Соратники бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили заявили, что около 14:30-15:00 в пятницу его пыталась задержать сотрудники правоохранительных органов.

"К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили", - написал в фейсбуке бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

Нардеп Юрий Деревянко заявил, что силовики представились как спецподразделение Государственной пограничной службы, но "внешне они ничем не отличались от спецназовцев Альфы". Он утверждает, что якобы администрация гостиницы Fairmont отказалась пустить силовиков внутрь, поэтому они уехали прочь.

Напомним, что министр юстиции Павел Петренко утром в пятницу заявил, что для экстрадиции Саакашвили после решения Киевского апелляционного административного суда "нет никаких юридических препятствий".

Предыдущая попытка задержания Саакашвили, когда он прятался от силовиков на крыше дома, привела к массовой акции протеста и столкновениями с силовиками.

Украина получила от Грузии запрос на экстрадицию Саакашвили еще несколько месяцев назад. В середине прошлого месяца Минюст продлил срок экстрадиционной проверки до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказе в статусе беженца.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Саакашвили, в которой тот просил пересмотреть решение Государственной миграционной службы отказать ему в статусе беженца. Решение вступило в силу, защита собирается подавать кассацию.

16 февраля Верховный суд Украины продолжит рассматривать иск Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения экс-президента Грузии гражданства Украины.


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