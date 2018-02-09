Шепелеву с синяками на лице начали избирать меру пресечения

Бывший депутат несколько лет скрывался от следствия.

Фото: Сергей Нужненко

Бывшего депутата Александра Шепелева доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения. Как сообщает корреспондент LB.ua, лицо Шепелева в синяках. По словам подозреваемого, у него сломана челюсть и ему сложно говорить.

Шепелев был задержан 8 февраля под Киевом . При нем нашли документы "МГБ ДНР", в связи с чем бывшему депутату вменяют государственную измену.

Фото: Сергей Нужненко

Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщини", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Его обвиняют хищении средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО .