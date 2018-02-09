Шепелеву с синяками на лице начали избирать меру пресечения

Бывший депутат несколько лет скрывался от следствия.

Фото: Сергей Нужненко

Бывшего депутата Александра Шепелева доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения. Как сообщает корреспондент LB.ua, лицо Шепелева в синяках. По словам подозреваемого, у него сломана челюсть и ему сложно говорить.

Шепелев был задержан 8 февраля под Киевом. При нем нашли документы "МГБ ДНР", в связи с чем бывшему депутату вменяют государственную измену.

Фото: Сергей Нужненко

Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщини", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Его обвиняют хищении средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО.

В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали роSSийские правоохранители в подмосковном поселке Горки. Позже его задерживали еще раз в Москве. В августе 2016 года стало известно, что он согласился сотрудничать с роSSийским след следствием и его выпустили из СИЗО.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Бывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в ЛатвииБывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в Латвии
Блок рекламы


Похожие новости
Сломанная челюсть и зашитая бровь: задержанному экс-регионалу Шепелеву избирают меру пресеченияСломанная челюсть и зашитая бровь: задержанному экс-регионалу Шепелеву избирают меру пресечения
САП закрыла дело о выдаче лицензий Минприроды при ЗлочевскомСАП закрыла дело о выдаче лицензий Минприроды при Злочевском
Количество тактических полицейских до конца года увеличится втроеКоличество тактических полицейских до конца года увеличится втрое
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Суд изменил меру пресечения для экс-прокурора Суса на залогСуд изменил меру пресечения для экс-прокурора Суса на залог
В столице Румынии тысячи людей вышли на акцию протеста В столице Румынии тысячи людей вышли на акцию протеста
Папа Римский остановил кортеж ради упавшей с лошади полицейскойПапа Римский остановил кортеж ради упавшей с лошади полицейской
В Мьянме во время столкновений с полицией погибли 7 протестующих, 20 полицейских получили раненияВ Мьянме во время столкновений с полицией погибли 7 протестующих, 20 полицейских получили ранения
СБУ задержала на взятке группу харьковских полицейских, получивших 20 тысяч гривен взятки СБУ задержала на взятке группу харьковских полицейских, получивших 20 тысяч гривен взятки
Из-за вооруженного столкновения в районе аэропорта в столице Ливии отменили авиарейсыИз-за вооруженного столкновения в районе аэропорта в столице Ливии отменили авиарейсы
Последние новости
Подгружаем последние новости