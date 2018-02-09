Гендиректор ИСД Мкртчан отказался от украинского гражданства

В Украину он бежать не собирается.

?Гендиректор ИСД Мкртчан отказался от украинского гражданства
Олег Мкртчан
Фото: pravda.com.ua

Генеральный директор "Индустриального союза Донбасса" Олег Мкртчан заявил об отказе от украинского гражданства.

Об этом пишет "Коммерсант".

На суде, где ему избирали меру пресечения, представитель следственного комитета заявил, что том числе в Украину, где имеет активы. В ответ обвиняемый заявил, что после событий Революции достоинства он отказался от гражданства Украины, получив роSSийское. Скрываться от следствия, а тем более в Украине, он не собирается.

Газета также пишет, что следователь предъявил Мкртчану постановление о привлечении его в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, являясь совладельцем и гендиректором ИСД, Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег - более 1 млрд рублей - вывел на подконтрольный ему офшор, потратив впоследствии на свои проекты.

Мкртчан свою вину не признал, заявив, что не имеет никакого отношения как к хищению, так и к офшору, через который, по версии следствия, похищались деньги госкорпорации.

Также издание сообщает,что имя Сергея Таруты, другого миноритарного совладельца ИСД, в материалах уголовного дела его бизнес-партнера Мкртчана пока не фигурирует.

Напомним, в начале 2010 года группа роSSийских инвесторов во главе с Александром Катуниным при участии Внешэкономбанка приобрели 50%+2 акции корпорации ИСД, которая переживала сложные времена из-за кризиса. Собственниками 49,99% акций ИСД остались Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Сейчас доля Таруты арестована по иску ВТБ.


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