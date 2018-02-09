РоSSия должна вернуть Польше обломки самолета, на борту которого была вся польская элита, - Лубкивский
В противном случае, возникает подозрение, что РФ причастна к трагедии, считает советник по международным вопросам Движения "Справедливость".
РоSSия должна вернуть Польше обломки самолета, на борту которого была вся польская элита, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Об этом в эфире канала АТР заявил советник по международным вопросам Движения "Справедливость", посол Маркиян Лубкивский.
"Любые промедления с допуском экспертов к месту трагедии и передачи обломков польской стороне вызывают предостережения, что РоSSия могла быть причастна к этой трагедии. Поэтому это в интересах РФ передать их, чтобы Польша могла завершить собственное расследование ", - подчеркнул он.
Лубкивский напомнил, что похоже промедление с передачей обломков происходило и с остатками сбитого Донбассе малазийского боинга МН-17.
"Это нарушение международного права, это - варварство, когда одна страна не хочет передать другой дорогие для сердца родственников останки людей, погибших в катастрофе", - настаивает Маркиян Лубкивский.
Напомним, авиакатастрофа под Смоленском произошла 2010 года. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт. На его борту находились 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой и почти вся польская элита. Они летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Представители РФ отказываются передать обломки самолета польской стороне и заявляют, что тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета "излишне политизирована".
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