СБУ и ГПСУ отрицают причастность к попытке задержания Саакашвили

Слободян сомневается, что кто-то вообще приезжал за Саакашвили.

Фото: Сергей Нужненко

Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба отрицают причастность к попытке задержания Михаила Саакашвили.

"Во-первых, у нас [Госпогранслужбы] нет спецназа... Во-вторых, мы работаем по нелегальным мигрантам... Но сегодня наших сотрудников в гостинице, где находится Саакашвили, не было", - заявил спикер Пограничной службы Олег Слободян.

Слободян отметил, что вообще сомневается, что кто-либо из правоохранителей выезжал в гостиницу для задержания экс-президента Грузии в пятницу.

Спикер СБУ Елена Гитлянская также заявила, что информация о приезде "Альфы" для задержания Саакашвили "не отвечает действительности".

Напомним, соратники бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили заявили, что около 14:30-15:00 в пятницу его пыталась задержать в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv сотрудники правоохранительных органов.

Министр юстиции Павел Петренко утром в пятницу заявил, что для экстрадиции Саакашвили после решения Киевского апелляционного административного суда "нет никаких юридических препятствий".