Заседание по делу об убийстве Бузины перенесли на 22 февраля (обновлено)

Защита настаивает на суде присяжных.

Сегодня, 9 февраля, Шевченковский суд Киева начал рассматривать дело об убийстве Олеся Бузины.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Подозреваемые - активисты националистических организаций Денис Полищук и Андрей Медведько.

На заседании присутствуют нардепы Андрей Ильенко, Оксана Корчинская и Андрей Левус, а также мать Олеся Бузины.

В начале заседания адвокат Андрей Федур заявил, что суд не является компетентным и, по его мнению, Медведько и Полищука должен судить суд присяжных. Защита потерпевшей стороны - против.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Возле здания суда собрались около 100 человек в поддержку обвиняемых. У входа выставлен кордон охраны силовиков. Всех, кто хочет попасть на заседание, проверяют при помощи металлоискателя.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Обновлено. Судьи, рассматривающие дело, не взяли самоотвод, на чем настаивала сторона защиты обвиняемых. После совещания заседание решили перенести на 10:00 22 февраля.

Напомним, Бузина был убит у подъезда своего дома в Шевченковском районе Киева 16 апреля 2015 года. Медведько и Полищук были задержаны 18 июня 2015 и арестованы. Однако в конце 2015 года они были помещены под домашний арест, а с весны 2016 года им избрали меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Медведько и Полищук переведены из подозреваемых в обвиняемые.