Заседание по делу об убийстве Бузины перенесли на 22 февраля (обновлено)
Защита настаивает на суде присяжных.
Сегодня, 9 февраля, Шевченковский суд Киева начал рассматривать дело об убийстве Олеся Бузины.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Подозреваемые - активисты националистических организаций Денис Полищук и Андрей Медведько.
На заседании присутствуют нардепы Андрей Ильенко, Оксана Корчинская и Андрей Левус, а также мать Олеся Бузины.
В начале заседания адвокат Андрей Федур заявил, что суд не является компетентным и, по его мнению, Медведько и Полищука должен судить суд присяжных. Защита потерпевшей стороны - против.
Возле здания суда собрались около 100 человек в поддержку обвиняемых. У входа выставлен кордон охраны силовиков. Всех, кто хочет попасть на заседание, проверяют при помощи металлоискателя.
Обновлено. Судьи, рассматривающие дело, не взяли самоотвод, на чем настаивала сторона защиты обвиняемых. После совещания заседание решили перенести на 10:00 22 февраля.
Напомним, Бузина был убит у подъезда своего дома в Шевченковском районе Киева 16 апреля 2015 года. Медведько и Полищук были задержаны 18 июня 2015 и арестованы. Однако в конце 2015 года они были помещены под домашний арест, а с весны 2016 года им избрали меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.
В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Медведько и Полищук переведены из подозреваемых в обвиняемые.
В конце декабря Апелляционный суд Киева отказался менять подсудность дела и отправил его обратно в Шевченковский суд столицы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.02.2018 09:58