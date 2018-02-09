В Верховной Раде создали "сборную народных депутатов" по футболу

В 2017 году украинские нардепы заняла 3-е место на межпарламентском турнире, обыграв Венгрию и Румынию.

В пятницу, 9 февраля, в Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Сборная народных депутатов Украины".

Об этом сообщила на заседании первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, передает "Центр новостей".

Фото: centernews.com.ua

Сборная народных депутатов - это футбольная команда. В ее состав вошли: Юрий Береза, Андрей Павелко, Василий Яницкий, Григорий Шверк, Ярослав Едаков, Геннадий Кривошея, Дмитрий Лубинець, Тарас Юрик, Юрий Македон, Ярослав Москаленко, Дмитрий Белоцерковец, Александр Опанасенко, Александр Данченко, Вадим Ивченко, Иван Крулько, Николай Паламарчук, Павел Кишкар, Владислав Голуб, Михаил Головко.

Отмечается, что уже третий год подряд "сборная народных депутатов Украины" участвует в благотворительных матчах в поддержку детей с ограниченными возможностями и детей-переселенцев из Донбасса и Крыма.

Команда также принимает участие во Всеукраинских и международных соревнованиях, где представляет Украину и пропагандирует здоровый образ жизни. В частности, в ноябре 2017 года, "сборная народных депутатов Украины" заняла третье место на межпарламентском футбольном турнире, обыграв Венгрию и Румынию.