Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів

Проблеми з правоохоронцями України у Злочевського закінчились через місяць після зустрічі з Кононенком у віденському кафе в грудні 2016 року

Біглий народний депутат Олександр Онищенко стверджує що колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський заплатив за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні $100 млн.

Запис інтерв’ю з Онищенком був оприлюднений в програмі «Що це було» з Дмитром Гнапом та Олексою Шалайським.

В інтерв’ю, яке датоване 2016 роком, Онищенко стверджував, що закриття справи Злочевського було узгоджено особисто з президентом Петром Порошенком та першим заступником парламентської фракції «БПП «Солідарність» Ігорем Кононенком. Останній, за словами Онищенка літав в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів- «НГ») на переговори зі Злочевським.

«І мені Злочевський жалівся: «Ти уявляєш, ось Кононенко літає, я його прошу, там гроші отримують, нічого не роблять, їм вигідно щоб я сидів десь вдалині і по мільйончику в місяць з мене брати і не пускати мене. Я хочу глобально все вирішити, щоб справу закрили , щоб я міг нормально повернутися. Тому я пропоную їм велику суму. $50 мільйонів, я вважаю, дуже добре» – процитував Злочевського Онищенко.

За його словами, Злочевський спочатку пропонував $50 млн кешем, але загальна сума зросла до $100 млн. Після виплати першої частки, робота частини активів Злочевського була розблокована.

Нагадаємо, після зміни влади в 2014 році Злочевський переховувався за кордоном, а Генеральна прокуратура звинувачувала його в незаконному збагаченні та відмиванню коштів.

Ніна Южаніна (крайня ліворуч), віце-преємр Володимир Кістіон та Микола Злочевський (в малиновому піджаку) на “відбілювальному” форумі Злочевського влітку 2017 року.



У січні 2017 року «Burisma повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти групи та її президента Микола Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Це відбулось через місяць після того, як відвідувачі одного з кафе Відня зафіксували зустріч Злочевського і Кононенка .

Паралельно Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла судові справи про анулювання спецдозволів газовим компанія Злочевського ПП «Парі», ТОВ «Надрагаз» та ТОВ «Техноресурс» через невчасно подані позови. Також САП закрило свою справу проти Злочевського через те, що НАБУ не вдалось зібрати доказовий матеріал.

Влітку 2017 року компанія «Burisma» організувала в Монако енергетичний форум за участі Злочевського, на захід прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южанін

1 лютого стало відомо про повернення Миколи Злочевського в Україну.