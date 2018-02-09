Мэру Одессы снова продлили отпуск за свой счет - до 11 февраля

Геннадий Труханов сегодня на работу не выйдет.

Мэру Одессы снова продлили отпуск за свой счет - до 11 февраля
Фото: Трасса Е-95

Мэру Одессы Геннадию Труханову снова продлили отпуск за свой счет.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает "Думская".

Отмечается что Труханову продлили отпуск с 9 по 11 февраля.

Ранее аналогичное распоряжение первый заместитель мэра Анатолий Орловский подписал 5 февраля. Этот документ предполагал, что мэр выйдет из отпуска 9 февраля.

Напомним, Труханов уже больше месяца не появляется на работе. 29 января Орловский подписал распоряжение о предоставлении ему отпуска за свой счет до 4 февраля. Ранее, 25 января, Орловский отправил Труханова в заграничную командировку в Давос для участия в презентации "Украинский Дом" на Всемирном экономическом форуме.

19 января Орловский продлевал отпуск Труханову на три дня, потому что тот не смог прилететь в Одессу из-за непогоды. При этом, с 22 января, согласно другому распоряжению Орловского, Труханов отправился в командировку в Афины.

5 февраля Труханов отсутствовал на традиционном аппаратном совещании мэрии.

Ранее в январе экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что Труханов может не вернуться из отпуска. По его мнению, это связано с завершением расследований по делам об Одесском аэропорте и админкорпусе завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО. В середине января НАБУ сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко в попытке дать взятку 500 тыс. долларов за снятие ареста со счетов. Задержать депутата не удалось, он сбежал.

В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Труханова и у него дома.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Бывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в ЛатвииБывший генсек НАТО стал советником в "русском" банке в Латвии
Блок рекламы


Похожие новости
Заседание по делу об убийстве Бузины перенесли на 22 февраля (обновлено)Заседание по делу об убийстве Бузины перенесли на 22 февраля (обновлено)
В США снова частично закрылось правительствоВ США снова частично закрылось правительство
"Крымскому диверсанту" Панову продлили арест"Крымскому диверсанту" Панову продлили арест
Украина получит партию вакцин от кори в конце февраляУкраина получит партию вакцин от кори в конце февраля
Яценюк посетит Вашингтон 6-7 февраляЯценюк посетит Вашингтон 6-7 февраля
Саакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в УкраинеСаакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
Мэр Одессы Труханов снова не вышел на работуМэр Одессы Труханов снова не вышел на работу
Климкин посетит Францию 4-5 февраляКлимкин посетит Францию 4-5 февраля
Гройсман поручил ГФС и АМКУ проверить основания для повышения цен бензинГройсман поручил ГФС и АМКУ проверить основания для повышения цен бензин
Новый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраляНовый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраля
Последние новости
Подгружаем последние новости