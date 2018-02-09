Мэру Одессы снова продлили отпуск за свой счет - до 11 февраля

Геннадий Труханов сегодня на работу не выйдет.

Фото: Трасса Е-95

Мэру Одессы Геннадию Труханову снова продлили отпуск за свой счет.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает "Думская".

Отмечается что Труханову продлили отпуск с 9 по 11 февраля.

Ранее аналогичное распоряжение первый заместитель мэра Анатолий Орловский подписал 5 февраля. Этот документ предполагал, что мэр выйдет из отпуска 9 февраля.

Напомним, Труханов уже больше месяца не появляется на работе. 29 января Орловский подписал распоряжение о предоставлении ему отпуска за свой счет до 4 февраля. Ранее, 25 января, Орловский отправил Труханова в заграничную командировку в Давос для участия в презентации "Украинский Дом" на Всемирном экономическом форуме.

19 января Орловский продлевал отпуск Труханову на три дня, потому что тот не смог прилететь в Одессу из-за непогоды. При этом, с 22 января, согласно другому распоряжению Орловского, Труханов отправился в командировку в Афины.

5 февраля Труханов отсутствовал на традиционном аппаратном совещании мэрии.

Ранее в январе экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что Труханов может не вернуться из отпуска. По его мнению, это связано с завершением расследований по делам об Одесском аэропорте и админкорпусе завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО. В середине января НАБУ сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко в попытке дать взятку 500 тыс. долларов за снятие ареста со счетов. Задержать депутата не удалось, он сбежал.

В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Труханова и у него дома.