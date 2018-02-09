РоSSия рассказала об организации боевиками ИГИЛ онлайн-казино

Постпред РФ при ООН утверждает, что ИГИЛ лишилось доступа к "критически важным месторождениям" нефти благодаря действиям РоSSии и Сирии.

РоSSия рассказала об организации боевиками ИГИЛ онлайн-казино
Василий Небензя
Фото: mid.ru

Постпред РоSSии при ООН Василий Небензя заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) использует онллайн-казино для привлечения денег.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Оттачиваются навыки использования современных технологий. К примеру, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины. Борцы "Халифата" не гнушаются и заработком через онлайн-казино", - сказал Небензя.

По его словам, ИГИЛ благодаря действиям РоSSии и Сирии лишилось доступа к "критически важным месторождениям" нефти, а также к каналам для ее перевозки и продажи. "По имеющимся у нас данным, к концу 2017 года организация получала не более $2 млн в месяц от незаконного оборота нефти и газа, тогда как общий доход ИГИЛовцев в ближневосточном регионе упал до $3 млн", - заявил представитель РФ на заседании Совбеза ООН.

Напомним, что в конце января президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией территорий Ирака и Сирии от ИГИЛ.


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