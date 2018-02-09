В Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из Британии

Джихадистов подозревают в убийстве десятков заложников.

В Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из Британии
Боевики ИГИЛ
Фото: independent.co.uk

В Сирии курдское ополчение задержало предположительно двух последних остающихся на свободе террористов из четверки выходцев из Великобритании, которых в СМИ назвали "Beatles" за их акцент.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

Первой о задержании Александы Коти и Эль Шафи Эльшейха террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сообщила Тhe New York Times со ссылкой на источники в США. По их словам, подозреваемых задержали неподалеку от границы с Ираком, южнее Евфрата, курдские ополченцы, выступающие в союзе с Сирийскими демократическими силами, которых поддерживают США. Это произошло в январе, уточняет NBC. По данным NYT, задержанных передали американскому спецназу, так как заподозрили их в иностранном происхождении.

Личности задержанных подтвердили отпечатки пальцев и другая биометрическая информация, говорят источники газеты. Коти 34 года, он вырос в западном Лондоне и принял ислам. Семья 29-летнего Эльшейха перебралась в Великобританию из Судана в 90-х.

Коти, Эльшейх, Эйн Дэвис и самый известный представитель четверки, Мохаммед Эмвази (его прозвище - "Джихади Джон"), сторожили в 2013 году в Идлибе заложников из Европы. Заложники прозвали их "Beatles" за акцент. Четверку подозревают в убийстве десятков заложников.

Джихади Джон снялся на видео с казнями американца Джеймса Фоули, Стивена Сотлоффа, Абдул-Рахмана Кэссига и британцев Дэвида Хэйна и Алана Хэннинга. Он погиб в 2015 году в результате авиаудара. ИГИЛ подтвердило его гибель. Дэвис в 2017 году был осужден в Турции за терроризм.


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