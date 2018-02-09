Минюст будет рассматривать высылку Саакашвили только в Грузию

"Что касается других сценариев, это компетенция других органов".

Министр юстиции Павел Петренко Фото: zn.ua

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство будет рассматривать вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили только в Грузию. Другие сценарии с выдачей политика Польше или Нидерландам Минюст не рассматривает.

Об этом чиновник сказал в комментарии 112 каналу.

"Сейчас в Министерстве юстиции есть запрос об экстрадиции данного господина в Грузию во исполнение соответствующих приговоров грузинских судов... Что касается других сценариев - добровольный выезд или депортация - это компетенция других органов, не Министерства юстиции", - сказал Петренко.

При этом министр юстиции подчеркнул, что для рассмотрения этого вопроса ему не хватает только выводов экстрадиционной проверки Генпрокуратуры.

"Нет никаких юридических препятствий для продолжения процесса экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны, который поступил в Министерство юстиции Украины и Генеральную прокуратуру Украины. Поэтому мы со своей стороны будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства и международных норм. Ожидаем от органов прокуратуры экстрадиционной проверки, чтобы принимать окончательное решение по поводу запроса об экстрадиции данного лица", - заявил он.

Напомним, что 8 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что после отказа Михаилу Саакашвили в политическом убежище Украина может его депортировать в Нидерланды, Грузию или Польшу .

Украина получила от Грузии запрос на экстрадицию Саакашвили еще несколько месяцев назад. В середине прошлого месяца Минюст продлил срок экстрадиционной проверки до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказе в статусе беженца.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Саакашвили, в которой тот просил пересмотреть решение Государственной миграционной службы отказать ему в статусе беженца. Решение вступило в силу, защита собирается подавать кассацию.

16 февраля Верховный суд Украины продолжит рассматривать иск Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения экс-президента Грузии гражданства Украины.