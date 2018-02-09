Бывший полтзаключенный украинец Афанасьев отсудил у РоSSии 2 тыс. евро в ЕСПЧ

Защита подавала две жалобы относительно его перевозок в колонию.

Бывший полтзаключенный украинец Афанасьев отсудил у РоSSии 2 тыс. евро в ЕСПЧ
Геннадий Афанасьев
Фото: facebook.com/HennadiiAfanasiev

Европейский суд по правам человека постановил взыскать с РоSSийской Федерации в пользу гражданина Украины Геннадия Афанасьева 2 тыс. евро.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что защита Афанасьева подавала две жалобы о пережитых им бесчеловечных условиях перевозок в тюремных транспортных средствах Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Правозащитник Эрнест Мезак, подававший обращения Афанасьева в ЕСПЧ, уточнил, что одно обращение касалось перевозок заявителя по железной дороге в тюремную колонию в Сыктывкар, а другое - перевозки из Сыктывкара в Ухтау для осмотра офтальмологом и обратно в 2015 году. Речь идет о крайне низкой площади размещения, отсутствии возможности лечь и или встать в камере в полный рост, лишении сна режимными мероприятиями, отсутствии туалетов, проникновении холодного воздуха с улицы в камеры и других нарушениях.

По его словам, обращения были поданы в апреле-мае 2016 года. Позже правительство РФ, не оспаривая изложенные факты, заявило о завышенной сумме морального вреда. Мезак в ответ отправил в ЕСПЧ письмо, в котором попросил взыскать в пользу Афанасьева компенсацию морального вреда в размене 7 тыс. евро и 5 тыс. евро соответственно.

"Я, мягко говоря, очень разочарован. Очевидно, что выбранная ЕСПЧ "стратегия" преодоления системной проблемы, частным случаем которой является это дело Геннадия, обрекает и дальше многие и многие десятки тысяч роSSийских заключенных на перевозки в бесчеловечных условиях. Зачем правительству что-то менять, если проще откупиться?", - прокомментировал правозащитник.

"ЕСПЧ полностью подтвердил правдивость моих слов и свидетельств относительно моей судьбы и условий содержания в кремлевских застенках и в целом событий, происходивших 767 дней моего заключения. Такое решение - это крепкий козырь и аргумент в руках на будущее, который я буду использовать против всех тех, кто пытается оправдать роSSийскую агрессию", - написал Афанасьев в Фейсбуке.

В то же время, он заявил, что "присужденные жалкие 2 тыс. евро за пережитые мной издевательства свидетельствует лишь о том, что суд пошел на поводу у роSSийского правительства".

Напомним, Афанасьев - крымчанин. Его задержали оккупационные власти Крыма в 2014 году. В том же году Мосгорсуд приговорил Афанасьева к 7 годам тюрьмы по надуманному обвинению в террористической деятельности.

В июне 2016 года Геннадия Афанасьева и и еще одного украинца Юрия Солошенко обменяли на одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, подозревавшихся в сепаратизме.


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