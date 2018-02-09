В Португалии сотрудника разведки приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу РФ

РоSSиянину, сотрудничавшему с португальцем, удалось избежать ответственности.

В Португалии сотрудника разведки приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу РФ
Фото: goodvin.info

В Португалии сотрудника разведки приговорили к семи годам заключения за шпионаж в пользу РоSSии.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Фредерику Карвальяу Жил, экс-сотрудник Службы информационной безопасности Португалии, был признан виновным в передаче секретных документов РоSSии, а также коррупционных преступлениях.

Его арестовали в Риме в 2016 году вместе с россиянином, с которым он проводил встречу. По версии следствия, на этой встрече Жил передал роSSийскому агенту за вознаграждение секретные данные о Европейском союзе и НАТО. Позднее его экстрадировали в Португалию.

Слушание проходило в закрытом режиме в уголовном суде Лиссабона. Адвокат Жила заявил, что намерен обжаловать решение.

Италия изначально отказалась экстрадировать в Португалию россиянина, задержанного вместе с Жилом, отмечает Рейтер. Его отпустили, а впоследствии он вернулся в РоSSию.

По данным издания RTP Noticias, этот россиянин - Сергей Поздняков, который, как считает прокуратура Португалии, работал в Службе внешней разведки. По данным следователей, Поздняков и Жил провели три встречи.

Напомним, ранее на этой неделе суд дал четыре года сотруднице Нацгвардии, завербованной Россией.


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