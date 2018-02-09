Яценюк призвал Раду внести изменения в закон об Антикоррупционном суде

"Президент выразил свое видение, парламент еще не высказался".

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Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поддержал создание антикоррупционного суда в Украине, но считает, что парламент должен внести в него изменения, которые будут оответствовать рекомендациям Венецианской комиссии". Об этом он сказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

"Президент выразил свое видение того, как должен быть сформирован антикоррупционный суд. Парламент еще не высказал своего видения по этому вопросу. Вчера спикер заявил о том, что в кратчайшие сроки законопроект будет включен в повестку дня и я убежден, что он будет проголосован в первом чтении", - сказал бывший премьер-министр.

В течение встреч с американскими чиновниками во время своего пребывания в Вашингтоне на этой неделе, Яценюк отмечал, что преодоление коррупции потребует больше, чем создание антикоррупционного суда.

"Мы обсуждали с нашими американскими партнерами не только суд как один из инструментов борьбы с коррупцией. А и всеобъемлющую программу борьбы с коррупцией", - сообщил он.

В интервью Яценюк назвал шесть факторов необходимых для преодоления коррупции в Украине: