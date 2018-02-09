Яценюк призвал Раду внести изменения в закон об Антикоррупционном суде

"Президент выразил свое видение, парламент еще не высказался".

Яценюк призвал Раду внести изменения в закон об Антикоррупционном суде
Фото: ukrainian.voanews.com

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поддержал создание антикоррупционного суда в Украине, но считает, что парламент должен внести в него изменения, которые будут оответствовать рекомендациям Венецианской комиссии". Об этом он сказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

"Президент выразил свое видение того, как должен быть сформирован антикоррупционный суд. Парламент еще не высказал своего видения по этому вопросу. Вчера спикер заявил о том, что в кратчайшие сроки законопроект будет включен в повестку дня и я убежден, что он будет проголосован в первом чтении", - сказал бывший премьер-министр.

В течение встреч с американскими чиновниками во время своего пребывания в Вашингтоне на этой неделе, Яценюк отмечал, что преодоление коррупции потребует больше, чем создание антикоррупционного суда.

"Мы обсуждали с нашими американскими партнерами не только суд как один из инструментов борьбы с коррупцией. А и всеобъемлющую программу борьбы с коррупцией", - сообщил он.

В интервью Яценюк назвал шесть факторов необходимых для преодоления коррупции в Украине:

  • Демонополизация экономики.
  • Приватизация государственных компаний, ведь "именно там сидят политические коррумпированные интересы".
  • Преодоление коррупции в системе государственных закупок. "Электронные закупки позволили раскрыть этот рынок и уменьшить там коррупцию", подчеркнул политик.
  • Реформа правоохранительной системы и системы государственной службы. Здесь Яценюк, в частности, отметил низкий уровень заработных плат госслужащих. Этот вопрос решается в Украине, убежден Яценюк. "Посмотрите на общий уровень заработных плат и в армии, и в полиции, для судей - это же было очень важно - и новый Верховный суд уже получает не 10 тысяч гривен, а сотни тысяч гривен", - подчеркнул он.
  • Дерегуляция экономики. "Чем меньше влияния государства, чем меньше всякого рода лицензий, разрешении, чем меньше механизмов этой коррупционной деятельности, тем меньше будет самой коррупции", - убежден политик.
  • Децентрализация. "Для того, чтобы передать ресурсы из Киева на низ. И мы это сделали. Тогда местные власти должны нести ответственность перед гражданами, проживающими на этой территории, как они использовали эти деньги", - отметил Яценюк.


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