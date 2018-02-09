Яценюк призвал Раду внести изменения в закон об Антикоррупционном суде
"Президент выразил свое видение, парламент еще не высказался".
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поддержал создание антикоррупционного суда в Украине, но считает, что парламент должен внести в него изменения, которые будут оответствовать рекомендациям Венецианской комиссии". Об этом он сказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки".
"Президент выразил свое видение того, как должен быть сформирован антикоррупционный суд. Парламент еще не высказал своего видения по этому вопросу. Вчера спикер заявил о том, что в кратчайшие сроки законопроект будет включен в повестку дня и я убежден, что он будет проголосован в первом чтении", - сказал бывший премьер-министр.
В течение встреч с американскими чиновниками во время своего пребывания в Вашингтоне на этой неделе, Яценюк отмечал, что преодоление коррупции потребует больше, чем создание антикоррупционного суда.
"Мы обсуждали с нашими американскими партнерами не только суд как один из инструментов борьбы с коррупцией. А и всеобъемлющую программу борьбы с коррупцией", - сообщил он.
В интервью Яценюк назвал шесть факторов необходимых для преодоления коррупции в Украине:
- Демонополизация экономики.
- Приватизация государственных компаний, ведь "именно там сидят политические коррумпированные интересы".
- Преодоление коррупции в системе государственных закупок. "Электронные закупки позволили раскрыть этот рынок и уменьшить там коррупцию", подчеркнул политик.
- Реформа правоохранительной системы и системы государственной службы. Здесь Яценюк, в частности, отметил низкий уровень заработных плат госслужащих. Этот вопрос решается в Украине, убежден Яценюк. "Посмотрите на общий уровень заработных плат и в армии, и в полиции, для судей - это же было очень важно - и новый Верховный суд уже получает не 10 тысяч гривен, а сотни тысяч гривен", - подчеркнул он.
- Дерегуляция экономики. "Чем меньше влияния государства, чем меньше всякого рода лицензий, разрешении, чем меньше механизмов этой коррупционной деятельности, тем меньше будет самой коррупции", - убежден политик.
- Децентрализация. "Для того, чтобы передать ресурсы из Киева на низ. И мы это сделали. Тогда местные власти должны нести ответственность перед гражданами, проживающими на этой территории, как они использовали эти деньги", - отметил Яценюк.
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Политика
09.02.2018 09:45